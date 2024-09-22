Большинство родителей из Петрозаводска выступили против сокращения сроков обучения в школе

Петрозаводчане не согласились с Владимиром Мединским, предложившим отказаться от 11-летнего обучения в школе.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJobпровели опрос, в ходе которого выяснили, как жители Петрозаводска относятся к идее Владимира Мединского — ранее помощник Президента РФ высказал мысль о том, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью.

Как выяснилось, 6 из 10 петрозаводчан не поддержали эту идею. Мужчины высказывались против такой инициативы чаще женщин, больше всего противников сокращения образования было в возрастной группе от 35 до 44 лет.

«За» идею высказались 28% опрошенных. Чаще всего эти люди соглашались с идеей вернуть десятилетнее образование.

Наконец, 12% опрошенных затруднились ответить.