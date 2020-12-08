Большинство торговых фирм в Карелии заверило, что не станет повышать наценку в магазинах

Средний уровень торговой наценки в магазинах в Карелии в IV квартале 2020 года снизился до 22%.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом обследования конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли.

Руководители организаций, участвовавшие в опросе, сообщили, что для возмещения издержек и получения прибыли им надо повысить наценку на 12,4 процентного пункта. Но сделать это планируют лишь 5,3% предпринимателей.

В III квартале на такой шаг готовы были пойти 10,8% руководителей торговых фирм Карелии.

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