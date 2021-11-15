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Большинство туроператоров не сможет вернуть деньги за сорванные туры

Новости. Общество
16:24, 17 Ноября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Более чем 60% российских туроператоров не способны вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии поездки.

Как сообщают «Известия», это следует из письма представителей турбизнеса в правительство РФ с просьбой продлить отсрочку по возврату денег.  Согласно постановлению правительства турфирмы должны рассчитаться с клиентами до 31 декабря 2021 года.

Подавляющее большинство стран и даже целых туристических регионов по-прежнему закрыты для российских туристов: Китай, Юго-Восточная Азия, Дальний Восток и почти вся Европа. Это обстоятельство не позволило туроператорам исполнить в 2021 году обязательства перед туристами, взятые в 2020 году, следует из текста обращения.

«Средств у компаний нет, поскольку они перевели их зарубежным партнерам, которые уже пустили их в оборот. Нет такого механизма, чтобы потребовать деньги назад, это общемировая практика. То есть путешественников готовы принять на отдых, но физически вернуть им деньги невозможно», — пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, если отсрочку не продлить, компании начнут массово банкротиться, а туристы лишатся и отдыха, и денег. В зоне риска из-за возможного банкротства находятся свыше 60% туроператоров, состоящих в Едином федеральном реестре.

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