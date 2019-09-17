Большинство участников опроса довольны работой "скорой" в Петрозаводске

Не смогли оценить работу "скорой" 130 участников опроса, так как никогда ее не вызывали.

В Петрозаводске с 15 сентября работники больницы скорой медицинской помощи вышли на "итальянскую забастовку".

Фельдшеры БСМП заявили, что они решились на протест из-за несогласия с уровнем зарплат и экстремальной перегруженностью на работе.

На фоне сложившейся в БСМП ситуации мы поинтересовались: вы довольны работой скорой помощи в Петрозаводске?

В опросе приняли участие 713 человек, большинство из которых - 337 (57%) признались, что работой скорой помощи довольны: приезжают быстро и помогают.

Чуть меньшее количество респондентов – 246 (34%) не довольны работой "скорой", потому что врачи то едут долго, то лекарств нужных не имеют.

И из всех проголосовавших 130 (18%) человек – это те счастливчики, которые не могут оценить работу скорой помощи, потому что никогда ее не вызывали.