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Большинство участников опроса "Столицы на Онего" хорошо отдохнули на новогодних праздниках

Новости. Общество
13:50, 14 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Участники опроса рассказали, удалось ли им отдохнуть за 10 праздничных дней.

В опросе приняли участие 355 человек, большинство из которых – 159 человек (44%) ответили, что за 10 праздничных выходных отдохнули хорошо.

Чуть меньшее количество респондентов – 99 (27%) - признались, что длинные новогодние праздники – это для них вынужденный отдых, который больше тяготит, чем радует.

На третьей строчке ответ: Я не отдыхал, я работал на праздниках, с результатом 65 голосов (18%).

И, к сожалению, 32 (9%) участника опроса сообщили, что им отдохнуть в полной мере не удалось, так как они заболели на праздниках.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-01-14 13:59:41
Вечнонедовольные нытики всегда будут нытиками. Природа ихняя такова
User
2021-01-14 14:17:39
Зато у них кот веселый, когда кормят.
кир
2021-01-14 14:50:28
Усер не прижился в большом городе с метро. Уехать из деревни (нашего города) можно, но деревня внутри остается навсегда. Поэтому ныть тебе заложено судьбой всю жизнь.
Гость
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