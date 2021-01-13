Большинство участников опроса "Столицы на Онего" хорошо отдохнули на новогодних праздниках

Участники опроса рассказали, удалось ли им отдохнуть за 10 праздничных дней.

В опросе приняли участие 355 человек, большинство из которых – 159 человек (44%) ответили, что за 10 праздничных выходных отдохнули хорошо.

Чуть меньшее количество респондентов – 99 (27%) - признались, что длинные новогодние праздники – это для них вынужденный отдых, который больше тяготит, чем радует.

На третьей строчке ответ: Я не отдыхал, я работал на праздниках, с результатом 65 голосов (18%).

И, к сожалению, 32 (9%) участника опроса сообщили, что им отдохнуть в полной мере не удалось, так как они заболели на праздниках.