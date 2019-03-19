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Новости. Политика
13:29, 19 Марта 2019
фото: © Александр Щербак/ТАСС

Большинство участников опроса "Столицы на Онего" хотят видеть президентом Павла Грудинина

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Если бы президентские выборы были в этом году, больше всего голосов набрал бы выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, показал опрос.

К годовщине президентских выборов "Столица на Онего" предложила читателям представить, что они проходили не год назад, а сейчас, с участием тех же кандидатов. За кого бы они проголосовали?

По итогам опроса больше всего голосов набрал Павел Грудинин – 615 голосов (30%). На втором месте Владимир Путин – 431 голос (21%).

Далее идут Владимир Жириновский – 121 голос (6%), Григорий Явлинский – 95 (4%), Ксения Собчак – 54 (2%), Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин набрали менее 1% голосов.

Из числа опрошенных 383 человека (18%) на выборы бы не пошли. А 275 (13%) испортили бы бюллетень.

В опросе приняли участие 2016 человек.

Судя по результатам опроса, президентские выборы прошли бы в два тура, так как по итогам голосования на нашем сайте ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-19 14:00:56
Что дают эти опросы? Результат выборов всегда предсказуем! В чьих руках административный ресурс, тот и решает исход выборов.
Сеня
2019-03-19 14:00:47
Хе Хе … Редакция , давай второй тур , итог очевиден...….. и для редакции тоже ….закроют точно .
Геннадий Гаврилов
2019-03-19 13:48:12
Проведите второй тур и сделайте свои выводы ,по результатам первого .На прошлой неделе, в ваших новостях ,говорилось ,что большинство населения довольны нынешним президентом . Хотелось бы знать на чем были основаны были те показатели .
Fit G
2019-03-19 14:14:08
Геннадий Гаврилов, не вижу противоречий Павел Грудинин в 2007—2011 годах — депутат Московской областной думы 4-го созыва, пройдя по списку партии «Единая Россия». Занимал должность заместителя председателя комитета по экономической и инновационной политике. Отсюда выводы темная лошадка, перед выборами в президенты получал внушительные гранты.
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