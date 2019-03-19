Большинство участников опроса "Столицы на Онего" хотят видеть президентом Павла Грудинина

Если бы президентские выборы были в этом году, больше всего голосов набрал бы выдвинутый КПРФ Павел Грудинин, показал опрос.

К годовщине президентских выборов "Столица на Онего" предложила читателям представить, что они проходили не год назад, а сейчас, с участием тех же кандидатов. За кого бы они проголосовали?

По итогам опроса больше всего голосов набрал Павел Грудинин – 615 голосов (30%). На втором месте Владимир Путин – 431 голос (21%).

Далее идут Владимир Жириновский – 121 голос (6%), Григорий Явлинский – 95 (4%), Ксения Собчак – 54 (2%), Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин набрали менее 1% голосов.

Из числа опрошенных 383 человека (18%) на выборы бы не пошли. А 275 (13%) испортили бы бюллетень.

В опросе приняли участие 2016 человек.

Судя по результатам опроса, президентские выборы прошли бы в два тура, так как по итогам голосования на нашем сайте ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.