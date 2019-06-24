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Новости. Общество
16:04, 24 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Большинство выступило против замены Дерева дружбы на стелу воинской славы – так показал опрос

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В Петрозаводске из 1191 участника опроса 58% проголосовали против замены одного памятника на другой.

В связи с разгоревшейся дискуссией по выбору места для установки стелы, которую, по последней версии, собираются установить рядом с площадью Кирова вместо памятника "Дерево дружбы", "Столица на Онего" провела опрос.

Мы поинтересовались у читателей: Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?

В опросе принял участие 1191 человек, большинство – 694 (58%) проголосовали против замены одного памятника на другой, так как историю нельзя ломать.

Чуть меньшее количество респондентов – 313 (26%), в принципе, не хочу, чтобы стелу "Город воинской славы" устанавливали в Петрозаводске.

За вариант – "Пусть меняют, в городе должны проходить изменения" проголосавли 111 (9%) участников опроса.

И 72 (6%) отвечающим все равно, какой памятник и чем заменять.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-06-24 16:22:15
Хе Хе . в отличии от всевозможных прикормленных общественников и чиновников сомнительной репутации горожане-читатели высказали своё , иное мнение по поводу установки стелы . Учитесь , мэрия , как надо проводить опросы горожан у Ст. на Онего . Теперь выполняйте волеизъявление горожан .
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