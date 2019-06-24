Большинство выступило против замены Дерева дружбы на стелу воинской славы – так показал опрос

В Петрозаводске из 1191 участника опроса 58% проголосовали против замены одного памятника на другой.

В связи с разгоревшейся дискуссией по выбору места для установки стелы, которую, по последней версии, собираются установить рядом с площадью Кирова вместо памятника "Дерево дружбы", "Столица на Онего" провела опрос.

Мы поинтересовались у читателей: Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?

В опросе принял участие 1191 человек, большинство – 694 (58%) проголосовали против замены одного памятника на другой, так как историю нельзя ломать.

Чуть меньшее количество респондентов – 313 (26%), в принципе, не хочу, чтобы стелу "Город воинской славы" устанавливали в Петрозаводске.

За вариант – "Пусть меняют, в городе должны проходить изменения" проголосавли 111 (9%) участников опроса.

И 72 (6%) отвечающим все равно, какой памятник и чем заменять.