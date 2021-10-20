Большинство жителей Карелии срочно хочет поменять работу даже с понижением зарплаты

В срочном поиске работы находится 72% работоспособных жителей Карелии, по их словам, это критически важно для семейного бюджета.

Такие результаты были получены в ходе опроса претендентов на вакансии, разместивших свои резюме на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Из общего числе опрошенных каждый второй ради трудоустройства готов снизить свои зарплатные ожидания. На сокращение зарплаты готовы пойти работники из сферы домашнего персонала (сиделки, уборщицы, няни), ИТ-специалисты, работники без опыта и студенты. Меньше других испытывают желанием урезать зарплатные ожидания ради новой работы работники сервисных служб, спортивные тренеры, работники салонов красоты, рекрутеры, производственники и специалисты по продажам.