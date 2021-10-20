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Большинство жителей Карелии срочно хочет поменять работу даже с понижением зарплаты

Новости. Общество
10:24, 20 Октября 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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В срочном поиске работы находится 72% работоспособных жителей Карелии, по их словам, это критически важно для семейного бюджета.

Такие результаты были получены в ходе опроса претендентов на вакансии, разместивших свои резюме на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Из общего числе опрошенных каждый второй ради трудоустройства готов снизить свои зарплатные ожидания. На сокращение зарплаты готовы пойти работники из сферы домашнего персонала (сиделки, уборщицы, няни), ИТ-специалисты, работники без опыта и студенты. Меньше других испытывают желанием урезать зарплатные ожидания ради новой работы работники сервисных служб, спортивные тренеры, работники салонов красоты, рекрутеры, производственники и специалисты по продажам.

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Комментарии

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User
2021-10-20 13:26:44
Критически важно для семейного бюджета поменять работу с понижением зарплаты?! :) Это что-то новенькое в творящемся маразме.
Шакира
2021-10-20 11:45:31
Без работы скучно,если , конечно, не на Мальдивах, с миллионными долларовыми счетами, тогда можно и не трудиться, как и делают те,кто разграбил страну или обчистил очередной Фонд, а вот у Дерипаски обыски в Америке, ФБР им заинтересовалось....
Лана Текучева
2021-10-20 13:22:13
Шакира,

Так работайте на карман этих самых миллиардеров. Скучно не будет! :)
Кир
2021-10-20 12:33:38
Шакира, фигня, ничего ему не будет. Не вижу причин, что "простой народ" намного лучше и коренным образом от него отличается. На его месте он (народ) будет делать то же самое. :)
Изя
2021-10-20 11:52:29
Шакира, всё до кучи и дерипаска туда же ))) :)
Кир
2021-10-20 11:31:17
Заточенное на сказках народных население готово не работать никогда. Но приходится молодым мужикам дворниками работать.
антинытик
2021-10-20 11:27:11
Лишь бы не работать
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