Большинство жителей Карелии зарабатывает не более 20-30 тысяч рублей, свидетельствует опрос

Опрос, проведенный "Столицей на Онего", показал иные заработки жителей Карелии, нежели официальная статистика.

Ранее Карелиястат заявил, что средняя зарплата в Карелии превысила 40 тысяч рублей.

"Столица на Онего" решила провести свое исследование, спросив у читателей, сколько они зарабатывают в месяц. И вот какие получились результаты.

Почти треть опрошенных – 550 респондентов – получают в месяц от 10 до 20 тысяч рублей.

От 20 до 30 тысяч рублей зарабатывают 522 участника опроса (29%).

От 30 до 40 тысяч рублей – 223 проголосовавших (12%).

От 40 до 50 тысяч рублей – 111 человек (6%)

Свыше 50 тысяч рублей получает 158 участников опроса (8%), а более 100 тысяч рублей – 116 человек (6%)

Заявили, что не имеют дохода 104 респондента (5%)

Всего участие в опросе приняли 1784 человека.