Большинство жителей России посчитали необходимым урезать расходы

По теме
Загрузка...
Две трети жителей России считают нужным сократить повседневные траты.
Две трети россиян (66%) считают необходимым сократить повседневные расходы, а около половины (48%) считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на ТАСС.
"Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%)", - отмечают социологи.
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
14.06.2018, 22:00
15.06.2018, 20:46
15.06.2018, 19:06
18.06.2018, 06:40
18.06.2018, 10:40
18.06.2018, 13:33
Аналитика
Сегодня 12:00
Капитал
Власти Карелии хотят создать в Вяртсиля особую экономическую зону.
18.06.2018 13:55
15.06.2018 14:57
13.06.2018 15:41
08.06.2018 12:43
Чтиво
Сегодня 09:58
Личное мнение
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
13.06.2018 11:48
Медиа
Новое
Сегодня 16:56
Опрос
Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?
Комментарии