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Новости. Общество
16:37, 19 Июня 2018

Большинство жителей России посчитали необходимым урезать расходы

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Две трети жителей России считают нужным сократить повседневные траты.

Две трети россиян (66%) считают необходимым сократить повседневные расходы, а около половины (48%) считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на ТАСС.

"Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%)", - отмечают социологи.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Беня
2018-06-19 17:17:51
Тренируются копить заначку в тушенке...
От конца карьеры и до начала пензии надо же шото кушать, это только по телевизору говорят, шо голодание полезно. И если не сдохнуть, увеличенная в ходе реформ пензия попадет на карман. Может быть....
Плейшнер
2018-06-19 16:47:47
Что тут и считать , урежут и урезали без вас ваши расходы .
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