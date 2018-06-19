Большинство жителей России посчитали необходимым урезать расходы

Две трети жителей России считают нужным сократить повседневные траты.

Две трети россиян (66%) считают необходимым сократить повседневные расходы, а около половины (48%) считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на ТАСС.

"Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение - они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%)", - отмечают социологи.

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