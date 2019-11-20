Подписаться
Новости. Общество
06:40, 20 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Соль обнаружена в печени погибших в Карелии птиц

Загрузка...

Минсельхоз Карелии провел исследование погибших в Сегеже птиц.

Во вторник 19 ноября в Минприроды Карелии состоялось совещание с представителями всех ведомств, разбиравшихся в ситуации с соблюдением норм природоохранного и санитарного законодательства в Сегеже.

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация о гибели птиц и появившихся желтых пятнах на снегу в Сегеже.

В настоящее время Управление Росприроднадзора продолжает проверку по фактам, указанным в СМИ и по поступившим обращениям граждан.

Управление Роспотребнадзора проводит суточный мониторинг качества окружающей среды в Сегеже. Специалисты также взяли пробы воды и атмосферного воздуха на соответствие санитарным нормативам.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия провело исследования погибших птиц.

"Семь птиц исследовано. Инфекционных заболеваний не обнаружено. Патологоанатомическое обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц. Ждем результатов бактериологического и химикотоксикологического исследования. Они будут готовы к 21 ноября", - сказал заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Егор Руппиев.

Участники совещания отметили, что делать вывод о гибели птиц вследствие работы Сегежского ЦБК преждевременно.

По результатам встречи было принято решение запросить дополнительную информацию о плановых мероприятиях по дератизации в Сегеже и уточнению видов, количества и местах гибели птиц.

Часть замеров в рамках проводимых контрольно-надзорных мероприятий уже выполнены, проводится анализ полученной информации. Заключение надзорных органов поступит в региональное Минприроды к 27 ноября.

Отметим, по предварительной информации, исследования, проведенные ГБУ РК "Республиканский центр ветеринарии и консультирования" не выявили признаков заболевания "птичий грипп" у погибших птиц".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-11-20 09:32:00

Не верю!!!

Я вам не верю! Слишком уж устал,
Разочаровываться в ваших голосах…
Я вижу вас судьба уже поднатаскала
Раз искренне так врёте мне в глаза!

Я вам не верю! Заявляю прямо!
И мне плевать на фразы за спиной.
Не повернусь! Раз вам налево, мне направо!
Мне не понять ваш жизненный устой!

Я вам не верю! Хоть сладко вы поёте;
Мне правда горькая дороже в тыщу раз…
А если далеко меня пошлёте,
Я искренне словами уничтожу вас!!! (с)



Вася
2019-11-20 09:29:34
Может теперь соль добывать из птиц?
drug
2019-11-20 08:04:32
А может это соли тяжелых металлов?
Птицы при солевом отравлении становятся малоподвижными, вялыми и сидят с опущенными крыльями. При клиническом осмотре отравившейся птицы регистрируют у них судороги, поражение вестибулярного аппарата, которое клинически проявляется перекручиванием шеи, параличом крыльев и ног. Отравившиеся птицы почти все время сидят неподвижно на одном месте, безучастны к окружающему, перья у них взъерошены. В 70% случаев птица погибает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)

Аналитика

19.11.2019 14:42
Обществоведение
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 4
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 21
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»