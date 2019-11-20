Соль обнаружена в печени погибших в Карелии птиц

Минсельхоз Карелии провел исследование погибших в Сегеже птиц.

Во вторник 19 ноября в Минприроды Карелии состоялось совещание с представителями всех ведомств, разбиравшихся в ситуации с соблюдением норм природоохранного и санитарного законодательства в Сегеже.

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация о гибели птиц и появившихся желтых пятнах на снегу в Сегеже.

В настоящее время Управление Росприроднадзора продолжает проверку по фактам, указанным в СМИ и по поступившим обращениям граждан.

Управление Роспотребнадзора проводит суточный мониторинг качества окружающей среды в Сегеже. Специалисты также взяли пробы воды и атмосферного воздуха на соответствие санитарным нормативам.

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия провело исследования погибших птиц.

"Семь птиц исследовано. Инфекционных заболеваний не обнаружено. Патологоанатомическое обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц. Ждем результатов бактериологического и химикотоксикологического исследования. Они будут готовы к 21 ноября", - сказал заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Егор Руппиев.

Участники совещания отметили, что делать вывод о гибели птиц вследствие работы Сегежского ЦБК преждевременно.

По результатам встречи было принято решение запросить дополнительную информацию о плановых мероприятиях по дератизации в Сегеже и уточнению видов, количества и местах гибели птиц.

Часть замеров в рамках проводимых контрольно-надзорных мероприятий уже выполнены, проводится анализ полученной информации. Заключение надзорных органов поступит в региональное Минприроды к 27 ноября.

Отметим, по предварительной информации, исследования, проведенные ГБУ РК "Республиканский центр ветеринарии и консультирования" не выявили признаков заболевания "птичий грипп" у погибших птиц".