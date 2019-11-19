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Новости. Общество
06:40, 19 Ноября 2019
фото: vk.com

Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии

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В Карелии администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

Как сообщили в администрации, внеплановое заседание комиссии состоялось 15 ноября в связи с появившимися в сети Интернет публикациями о массовой гибели птиц на территории Сегежского городского поселения.

"По состоянию на 12.00 часов 18 ноября 2019 года получены результаты исследования проб атмосферного воздуха и воды, отобранных территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах, - говорится в сообщении. - Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе и воде в Сегеже не обнаружено. Не выявила такого превышения и служба экологического контроля АО "Сегежский ЦБК". Предприятие работает в плановом режиме, аварийных и экстренных происшествий не фиксировалось.

По предварительной информации, исследования, проведенные ГБУ РК "Республиканский центр ветеринарии и консультирования" не выявили признаков заболевания "птичий грипп" у погибших птиц".

По информации районной администрации, 18 ноября сотрудниками Россельхознадзора по Республике Карелия произведен отбор погибшей птицы с последующей доставкой в Межобластную ветеринарную лабораторию города Санкт-Петербург. Результаты исследований будут готовы ориентировочно к 22 ноября 2019 года. Кроме того, Управление Росприроднадзора проводит проверку на территории города Сегежа, инициированную Природоохранной прокуратурой Карелии. Также доследственную проверку проводит Следственный комитет.  

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

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