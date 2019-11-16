Сегежский ЦБК прокомментировал ситуацию с желтым снегом и массовой гибелью птиц в Карелии

По предварительным данным, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, сообщили на Сегежском ЦБК.

"Предприятие работает в плановом режиме. Совместно с надзорными и природоохранными органами выясняются обстоятельства возникновения ситуации, о чем жители будут своевременно проинформированы. Службой экологического контроля Сегежского ЦБК проведена проверка анализов атмосферного воздуха в зоне влияния производства. По предварительным данным, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено", - сказал управляющий директор по производству бумаги АО "Сегежский ЦБК" Сергей Торопов.

По его данным, по диоксиду серы показатель 0,001 мг/м3, по диоксиду азота 0,01 мг/м3, по сероводороду – 0,001 мг/м3.

"Усилен контроль за соблюдением технологического регламента. Аварийных и экстренных происшествий не зафиксировано. Готовится заключение независимой экспертизы", - уточнил представитель компании.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты экстренные меры для нормализации ситуации.