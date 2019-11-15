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Новости. Общество
14:07, 15 Ноября 2019
фото: https://vk.com/wall-174196957_9111

Власти Карелии: приняты экстренные меры для нормализации ситуации в Сегеже

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Государственные органы и предприятия республики работают над ситуацией в Сегеже, где жители напуганы массовой гибель птиц и желтым снегом.

Об этом сообщает Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Сегодня утром проведено экстренное совещание под руководством заместителя главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына. На мероприятии присутствовали представители всех ответственных за решение проблемы ведомств.

Напомним, сегодня в администрации Сегежского района прошло экстренное заседание комиссии по ГО и ЧС, где обсудили ситуацию с гибелью птиц и появлением желтого снега в районном центре. Как стало известно "Столице на Онего", технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков на мероприятии заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате в эти дни не было. На заседании Роспотребнадзору было дано поручение взять замеры воздуха и снега, а ветнадзору - провести вскрытие голубей, чтобы уточнить причину их гибели.

"В настоящий момент на Сегежском ЦБК лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, по информации управления Роспотребнадзора по Карелии, проверка на ЦБК проходит уже в течение месяца, а в данной ситуации действия активизировались", - сообщается на сайте правительства.

Тревогу по поводу экологической ситуации в Сегеже стали бить местные жители накануне. В соцсети появились фото с погибшими птицами и желтым снегом. Сегежане утверждали, что город был окутан золовонным туманом в течение нескольких дней.

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Комментарии

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Александр Лукин
2019-11-15 14:58:37
...выбросов на комбинате в эти дни не было.... просто птички добровольно сначала обгадились, а потом умерли и упали. - А какие приняты экстренные меры осталось тайной?
zanoza
2019-11-15 14:43:07
А что делается для нормализации ситуации я так и не поняла. Всё ограничилось лишь лабораторным определением уровня вредного воздействия на окружающую среду. "Птичек жалко " :)
Писарев
2019-11-15 14:52:09
zanoza,
Голуби летят над нашей зоной,
Голубям нигде преграды нет.
Гостья
2019-11-15 14:27:54
Можно подумать кто-то признается в выбросах. Первый раз что ли такое в стране происходит?
кир
2019-11-15 14:38:00
Гостья, враньё начинается с русских народных сказок и заканчивается Олимпийскими играми.
Враньё - это способ выживания нашей цивилизации.(я)
Потому что нет ничего своего. Науки об обществе, своей философии и своей идеологии.
В прошлом веке содрали у немцев и пытались натянуть на себя. Видим, что получилось.
Захар//чук
2019-11-15 14:23:36
Надо найти и наказать злодеев , еще и иски им впаять о моральном и материальном вреде .
кир
2019-11-15 14:15:47
Зашевелились. В цифровом веке нельзя скрыть.
Гость
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