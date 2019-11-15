Власти Карелии: приняты экстренные меры для нормализации ситуации в Сегеже

Государственные органы и предприятия республики работают над ситуацией в Сегеже, где жители напуганы массовой гибель птиц и желтым снегом.

Об этом сообщает Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Сегодня утром проведено экстренное совещание под руководством заместителя главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына. На мероприятии присутствовали представители всех ответственных за решение проблемы ведомств.

Напомним, сегодня в администрации Сегежского района прошло экстренное заседание комиссии по ГО и ЧС, где обсудили ситуацию с гибелью птиц и появлением желтого снега в районном центре. Как стало известно "Столице на Онего", технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков на мероприятии заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате в эти дни не было. На заседании Роспотребнадзору было дано поручение взять замеры воздуха и снега, а ветнадзору - провести вскрытие голубей, чтобы уточнить причину их гибели.

"В настоящий момент на Сегежском ЦБК лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, по информации управления Роспотребнадзора по Карелии, проверка на ЦБК проходит уже в течение месяца, а в данной ситуации действия активизировались", - сообщается на сайте правительства.

Тревогу по поводу экологической ситуации в Сегеже стали бить местные жители накануне. В соцсети появились фото с погибшими птицами и желтым снегом. Сегежане утверждали, что город был окутан золовонным туманом в течение нескольких дней.