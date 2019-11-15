Руководство Сегежского ЦБК: ни аварий, ни выбросов на комбинате не было

Представители Сегежского целлюлозно-бумажного комбината пригласили контролирующие органы для независимой проверки после жалоб жителей Карелии на зловонный туман, окутавший Сегежу.

В администрации Сегежского района сегодня прошло экстренное заседание комиссии по ГО и ЧС, где обсудили ситуацию с гибелью птиц и появлением желтого снега в районном центре. Как стало известно "Столице на Онего", технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков на мероприятии заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате в эти дни не было. Он пригласил соответствующие службы на предприятие для независимой проверки.

Руководитель отдела надзорной деятельности Беломорского и Сегежского районов МЧС Карелии Руслан Марков сообщил нашему изданию, что на экстренном совещании в администрации был принят ряд решений. Так, Роспотребнадзору было дано поручение взять замеры воздуха и снега, а ветнадзору - провести вскрытие голубей, чтобы уточнить причину их гибели.

"Я 43 года живу в Сегеже и ничего особенного, опасного сейчас не заметил. Запах от комбината, а при перепадах погоды туман были всегда. Лично мое мнение: два дня тумана в городе - это результат атмосферных явлений. Но мы ждем результатов исследований. Они покажут, что произошло. Только после этого будем делать какие-то выводы", - сказал Руслан Марков.

Ранее жители Сегежи сообщили о зловонном тумане, накрывшем город. Снег окрасился в желтый цвет, а птицы падали замертво в полете. Фото с сегежскими пейзажами заполонили соцсети. Жители Сегежи также обратились в администрацию президента. Роспотребнадзор Карелии начал проверку по фактам, изложенным в обращении главе государства.