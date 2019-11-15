Подписаться
Новости. Общество
12:00, 15 Ноября 2019
фото: пресс-служба Segezha Group

Руководство Сегежского ЦБК: ни аварий, ни выбросов на комбинате не было

Загрузка...

Представители Сегежского целлюлозно-бумажного комбината пригласили контролирующие органы для независимой проверки после жалоб жителей Карелии на зловонный туман, окутавший Сегежу.

В администрации Сегежского района сегодня прошло экстренное заседание комиссии по ГО и ЧС, где обсудили ситуацию с гибелью птиц и появлением желтого снега в районном центре. Как стало известно "Столице на Онего", технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков на мероприятии заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате в эти дни не было. Он пригласил соответствующие службы на предприятие для независимой проверки.

Руководитель отдела надзорной деятельности Беломорского и Сегежского районов МЧС Карелии Руслан Марков сообщил нашему изданию, что на экстренном совещании в администрации был принят ряд решений. Так, Роспотребнадзору было дано поручение взять замеры воздуха и снега, а ветнадзору - провести вскрытие голубей, чтобы уточнить причину их гибели.

"Я 43 года живу в Сегеже и ничего особенного, опасного сейчас не заметил. Запах от комбината, а при перепадах погоды туман были всегда. Лично мое мнение: два дня тумана в городе - это результат атмосферных явлений. Но мы ждем результатов исследований. Они покажут, что произошло. Только после этого будем делать какие-то выводы", - сказал Руслан Марков.

Ранее жители Сегежи сообщили о зловонном тумане, накрывшем город. Снег окрасился в желтый цвет, а птицы падали замертво в полете. Фото с сегежскими пейзажами заполонили соцсети. Жители Сегежи также обратились в администрацию президента. Роспотребнадзор Карелии начал проверку по фактам, изложенным в обращении главе государства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Захар//чук
2019-11-15 14:47:46
Если общественность настоит , то что то станет известно . Если нет , то всё замнут и замылят . деньги и связи решат всё .
Жуков
2019-11-15 14:06:32
Атмосферные явления у нас теперь происходят только там где стоят такие комбинаты, бред а версий больше нет.
бюджет
2019-11-15 13:09:23
Ролики блогерам посылайте. В Карелии толку не будет .
zanoza
2019-11-15 12:26:55
Всё хорошо прекрасная Маркиза :)
Писарев
2019-11-15 12:14:08
Подписку о невыезде у руководства ЦБК возьмите. Чтобы потом не было мучительно больно.
кир
2019-11-15 12:33:06
Писарев, убегут всё равно, когда деньги есть.
кир
2019-11-15 12:12:53
А что это было?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:38
Политкухня
"Эта палка стрелять может" 3
Разбираем по полочкам эффект и результат "Умного голосования" на последних российских выборах.
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 2
14.11.2019 11:08
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 7
13.11.2019 13:38
И смех и грех 7
13.11.2019 09:01
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2019 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках 6
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Завершение строительства детского городка в Соломенном проинспектировали депутаты Петросовета.
13.11.2019 11:38
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»