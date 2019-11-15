Роспотребнадзор Карелии проводит проверку из-за массовой гибели птиц в Сегеже

Республиканское управление Роспотребнадзора начало проверку по обращению жителей Сегежи, которые обеспокоены массовой гибелью пернатых и появлением желтого снега в городе.

Как сообщили "Столице на Онего" в ведомстве, специалисты территориального отдела Роспотребнадзора в Сегеже проводят в город исследования и замеры. Это работа потребует времени, поэтому делать какие-либо выводы пока рано.

Напомним, в соцсетях появилось множество фотографий и рассказов очевидцев о странных фактах, зафиксированных в Сегеже. По словам жителей, "город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман, улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем". Птицы погибали на глазах сегежан.

Жители Сегежи обратились в администрацию президента. Их обращение было перенаправлено для проверки в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.