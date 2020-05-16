Большой котлован вырыли в Петрозаводске на месте бывшего Биг Бена (ФОТО)

На площади Гагарина подрядчик ООО "Северин" приступил к устранению просадки грунта.

Напомним, фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел разрушения мощеной площадки под цветником на площади Гагарина, где ранее возвышался Биг Бен.

По сообщению городской администрации, недостаток появился в результате подмыва шахты, расположенной под площадью у железнодорожного вокзала. Подрядчик полностью снимет конструкцию клумбы и брусчатку, уплотнит грунт, после чего вернет все элементы обратно.

Благоустройство территории планируется завершить в течение следующей недели.