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Большой котлован вырыли в Петрозаводске на месте бывшего Биг Бена (ФОТО)

Новости. Общество
10:48, 17 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На площади Гагарина подрядчик ООО "Северин" приступил к устранению просадки грунта.

Напомним, фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел разрушения мощеной площадки под цветником на площади Гагарина, где ранее возвышался Биг Бен.

По сообщению городской администрации, недостаток появился в результате подмыва шахты, расположенной под площадью у железнодорожного вокзала. Подрядчик полностью снимет конструкцию клумбы и брусчатку, уплотнит грунт, после чего вернет все элементы обратно.

Благоустройство территории планируется завершить в течение следующей недели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-05-17 12:29:07
Пусть теперь там гнеа с иришкой плавают , раз биг бэн не устраивал .
кир
2020-05-17 11:35:25
Кому часики мешали? Протестунам, архитекторам и спортивной общественности. :) А мне нравились.
карел
2020-05-17 11:21:54
Бездари . Бассейн там сделайте , хоть не провалится ничего .
новый
2020-05-17 11:57:39
карел, Бункер. У либерастни нынче в моде бункер. Они везде его ищут.
карел
2020-05-17 12:31:04
новый, бункер опасно , можно с него и не выйти никогда .
новый
2020-05-17 11:01:06
Щас протестуны и нытики зайдутся в групповом экстазе.
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