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Провал образовался под клумбой, установленной вместо Биг Бена в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
09:11, 08 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Площадка под цветником на площади Гагарина начала разрушаться.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел разрушения мощеной площадки под цветником на площади Гагарина, где ранее возвышался Биг Бен.

"Под клумбой у ж/д вокзала образовался провал глубиной 20-25 см, уходящий вглубь, плитка разъехалась", - отметил фотокорреспондент.

Напомним, что модульный цветник установили на площади Гагарина в августе 2019 года. Общая стоимость проекта составила около полутора миллионов рублей, так сообщали в мэрии Петрозаводска.

Установку выполняла компания "Северин". При подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией.


фото администрации Петрозаводска

Ранее на этой площадке стоял "Биг Бен", который убрали 28 января прошлого года. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины.

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