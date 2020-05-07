Провал образовался под клумбой, установленной вместо Биг Бена в центре Петрозаводска (ФОТО)

Площадка под цветником на площади Гагарина начала разрушаться.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел разрушения мощеной площадки под цветником на площади Гагарина, где ранее возвышался Биг Бен.

"Под клумбой у ж/д вокзала образовался провал глубиной 20-25 см, уходящий вглубь, плитка разъехалась", - отметил фотокорреспондент.

Напомним, что модульный цветник установили на площади Гагарина в августе 2019 года. Общая стоимость проекта составила около полутора миллионов рублей, так сообщали в мэрии Петрозаводска.

Установку выполняла компания "Северин". При подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией.



фото администрации Петрозаводска

Ранее на этой площадке стоял "Биг Бен", который убрали 28 января прошлого года. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины.