ФОТО: Вместо снесенного "Биг Бена" в центре Петрозаводска устанавливают клумбу за полтора миллиона рублей

Общая стоимость проекта – около полутора миллионов рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На площади Гагарина подрядчик ООО "Северин" начал установку модульного цветника. При подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией.





В понедельник, 26 августа, работники Городского комбината благоустройства высадят на новом месте цветы. Общая стоимость проекта – около полутора миллионов рублей.





Напомним, "Биг Бен" пошел под снос 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.