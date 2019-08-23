Подписаться
Новости. Общество
12:38, 23 Августа 2019
фото: мэрия Петрозаводска

ФОТО: Вместо снесенного "Биг Бена" в центре Петрозаводска устанавливают клумбу за полтора миллиона рублей

Загрузка...

Общая стоимость проекта – около полутора миллионов рублей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На площади Гагарина подрядчик ООО "Северин" начал установку модульного цветника. При подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией. 



В понедельник, 26 августа, работники Городского комбината благоустройства высадят на новом месте цветы. Общая стоимость проекта – около полутора миллионов рублей. 



Напомним, "Биг Бен" пошел под снос 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2019-08-23 14:00:03
Чот она стрёмная какая-то, пластмассовая, что ли? А где обещанный планетарий?
zanoza
2019-08-23 13:37:11
А не слишком ли дорого обошлась клумбочка, наверное даже дороже "Биг Бена".
баян
2019-08-23 12:57:27
раньше врали другое? денег много в стране
User
2019-08-23 12:43:57
В понедельник, 26 августа, работники Городского комбината благоустройства высадят на новом месте цветы.
Озимые что ли? Посевная-то в самом разгаре. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.08.2019, 19:10
Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
22.08.2019, 10:46
Лопатка не для соседа
22.08.2019, 15:26
"Деревья, трава и мох сожжены без огня" - жители Карелии заявили о радиационной угрозе
20.08.2019, 16:00
Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском

Аналитика

22.08.2019 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 6
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 1
22.08.2019 15:05
Лопатка не для соседа 12
22.08.2019 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 4
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

22.08.2019 14:35
Без политики
Адреналин в крови
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 11:20
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»