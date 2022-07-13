Большой крохаль катает своих малышей по реке в центре Петрозаводска (ФОТО)

Семья уток устроила купания на реке Лососинка.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовали фото Людмилы Фокиной, которая запечатлела семейство большого крохаля. Утка с утятами плавают в реке Лососинка. При этом малыши сидят на спине птицы.
Ранее сообщалось, ленивый голубь «зайцем» прокатился на автомобиле по Петрозаводску.
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