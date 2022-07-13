Большой крохаль катает своих малышей по реке в центре Петрозаводска (ФОТО)

Семья уток устроила купания на реке Лососинка.

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» опубликовали фото Людмилы Фокиной, которая запечатлела семейство большого крохаля. Утка с утятами плавают в реке Лососинка. При этом малыши сидят на спине птицы.

Ранее сообщалось, ленивый голубь «зайцем» прокатился на автомобиле по Петрозаводску.