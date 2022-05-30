Ленивый голубь «зайцем» прокатился на автомобиле по Петрозаводску (ВИДЕО)

Птица решила выехать из торгового центра, не утруждая себя полетом.

Один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» скинул видео голубя, который проехал по Петрозаводску на капоте машины.

Птица сидела на автомобиле на подземной парковке торгового центра «Лотос Плаза». Голубя нисколько не смутило, когда машина начала движения — он проехал на капоте вплоть до Республиканского перинатального центра на улице Сыктывкарской. Лишь там птица, наконец, покинула автомобиль.

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