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Большой выбор больших квартир

Новости. Экономика
13:00, 01 Апреля 2021
фото: © "Строительная компания "Век"
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Преимущества+видеообзор семейных квартир от "Век".

Как правило, при строительстве новых домов застройщиками закладывается квартирография, которая предполагает большое количество 1- и 2-комнатных планировок, так как именно они пользуются повышенным спросом. Семейные же квартиры – штучный товар, особенно 4-комнатные. Чтобы найти оптимальный вариант, подходящий для всей семьи, приходится потратить много времени.

В отличие от других строительная компания "Век" предлагает большой выбор именно 4-комнатных квартир. Разные районы города, готовые и строящиеся, различные варианты планировок. При этом все квартиры отличают такие преимущества, как:

• Разделение пространства на приватную и гостевую зоны. Когда кухня и гостиная располагаются с одной стороны от входа, а спальня и комнаты для детей – с другой. Такой подход позволяет рационально использовать пространство. За счет деления пространства на  общее и личное, квартира становится более комфортной для каждого члена семьи.

• Хороший сценарий: при входе отведено место для шкафа или под гардеробную нишу, а попасть в гостиную и кухню можно не проходя мимо спален.

• Большое количество окон, которые выходят на разные стороны. За счет такого решения в квартире будет всегда светло, что особенно важно для нашего региона.

• Многофункциональность пространства. Вы можете воплотить разнообразные дизайнерские идеи, самостоятельно принимать решения об использовании пространства исходя из ваших предпочтений. Например, кухня и гостиная могут быть отдельными помещениями или объединены в евроформат.

• Наличие двух санузлов, один из которых можно использовать как гостевой или сделать две отдельные ванные комнаты для детей и родителей.

• Продуманные места для хранения, что дает еще больше свободного пространства в комнатах. Также предусмотрены дополнительные кладовые помещения на первых и цокольных этажах.

• Панорамное остекление балкона, которое преображает не только этот архитектурный элемент, но и всю комнату. Вы можете обыграть пространство для отдыха и наслаждаться потрясающими видами каждый день.

• Все квартиры продаются с  отделкой под чистовую.  Силами застройщика также реализуются  варианты отделки по  желанию клиента. 

• Индивидуальные условия оплаты и скидки.

На данный момент компания "Век" предлагает готовые квартиры в жилых комплексах "Симфония" и "Жемчужина".  Обе новостройки имеют закрытую территорию и подземный паркинг. Подробнее о них можно прочитать здесь:

Симфония – vek-kvartira.ru/zhilye-kompleksy/simfoniya/

Жемчужина – vek-kvartira.ru/zhilye-kompleksy/zhemchuzhina

В "Жемчужине" еще можно успеть купить 4-комнатную квартиру площадью 118 кв.м. Такая планировка доступна на разных этажах  в 16-этажной секции.

В "Симфонии" – на выбор  4-комнатные квартиры  площадью от 97 до 114 кв.м. Например, представленная планировка доступна со 2 по 5 этаж в 1-ом 15-этажном корпусе.

Более подробно о готовых квартирах смотрите в видеообзоре.

Строящиеся квартиры вы можете выбрать в жилом комплексе "Каскад" на Древлянке в одном из двух новых домов. Ближайший по сроку сдачи (№9) будет готов уже этим летом, а следующий (№10) – летом 2022 года. Концепция новостроек уникальна: закрытая благоустроенная территория и подземный паркинг. Больше таких домов в ЖК "Каскад" не будет!

Подробные условия о действующих акциях и консультации – в офисах продаж и по тел. 33-00-43. Ознакомиться с ценами и планировками всегда можно на сайте.

Подробная информация об условиях акции в офисах продаж. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.

Застройщик АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте нашдом.рф

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