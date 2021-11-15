Большую группу мигрантов задержали на юге Карелии

На прошлой неделе в судах Сортавала и Лахденпохья были рассмотрены дела десяти человек, которым вменяется нарушение правил пересечения границы Российской Федерации.

Учитывая имена и фамилии подсудимых, статьи рассмотрения, а также то, что суды состоялись в приграничных районах республики, можно утверждать, что речь идет о большой группе или двух группах нелегалов, остановленных нашими пограничниками на пути в Финляндию.

Еще двое несовершеннолетних граждан стран Ближнего Востока сейчас находятся в специализированном Центре в Петрозаводске.

Примечательно, что Пограничное управление ФСБ по Карелии никакой информации на этот счет не давало.

В Финляндии уже возникают опасения, что поток мигрантов в их сторону со стороны России будет нарастать, и этому есть объективные предпосылки.

Подробности читайте в материале наших коллег в издании «Московский комсомолец в Карелии».