Бомж обокрал пожилую жительницу Карелии, которая его приютила

В полицию Сегежского района с заявлением обратилась 75-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что пенсионерка приютила в своей квартире 39-летнего мужчину без определенного места жительства. Время от времени он помогал женщине в решении бытовых вопросов. Но однажды они повздорили, после чего 39-летний мужчина вырвал из ее кармана кошелек и скрылся.

В кошельке находилось 18 тысяч рублей – пенсия женщины.

Злоумышленник объяснил свой поступок желанием найти денег на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее два бомжа в Петрозаводске подрались из-за сапог.