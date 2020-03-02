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Бомж обокрал пожилую жительницу Карелии, которая его приютила

Новости. Криминал
16:37, 03 Марта 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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В полицию Сегежского района с заявлением обратилась 75-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что пенсионерка приютила в своей квартире 39-летнего мужчину без определенного места жительства. Время от времени он помогал женщине в решении бытовых вопросов. Но однажды они повздорили, после чего 39-летний мужчина вырвал из ее кармана кошелек и скрылся.

В кошельке находилось 18 тысяч рублей – пенсия женщины.

Злоумышленник объяснил свой поступок желанием найти денег на алкоголь. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее два бомжа в Петрозаводске подрались из-за сапог.

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