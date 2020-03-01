Два бомжа в Петрозаводске подрались из-за сапог

В полицию с заявлением о грабеже обратился 42-летний бомж, сообщили в МДВ Карелии.

Мужчина рассказал, что когда находился в гостях, один из знакомых избил его и похитил 140 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 43-летнего подозреваемого. Он пояснил, что живет на улице, как и заявивший в полицию гражданин. Тому церковь подарила сапоги, а он позавидовал, потому и избил его.



Через время завистник вспомнил, что у товарища имеются деньги. Тогда и похитил 140 рублей и потратил их на алкоголь.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее бомж избил и ограбил пожилого петрозаводчанина.