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Два бомжа в Петрозаводске подрались из-за сапог

Новости. Криминал
12:20, 02 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлением о грабеже обратился 42-летний бомж, сообщили в МДВ Карелии.

Мужчина рассказал, что когда находился в гостях, один из знакомых избил его и похитил 140 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 43-летнего подозреваемого. Он пояснил, что живет на улице, как и заявивший в полицию гражданин. Тому церковь подарила сапоги, а он позавидовал, потому и избил его.

Через время завистник вспомнил, что у товарища имеются деньги. Тогда и похитил 140 рублей и потратил их на алкоголь.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее бомж избил и ограбил пожилого петрозаводчанина.

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