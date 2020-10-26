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Бомж-рецидивист умыкнул спортивную сумку из магазина в Петрозаводске, несмотря на протест охранника

Новости. Криминал
14:42, 27 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/perfectlab
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Охранник магазина попытался задержать похитителя, но отбить товар не удалось, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступила информация о преступлении, совершенном в сетевом магазине. Один из посетителей похитил из торгового зала спортивную сумку, срезав с нее антикражное устройство. Охранник это заметил и догнал похитителя, но тому удалось вырваться и скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний гражданин без определенного места жительства. В настоящее время установлена его причастность еще к ряду противоправных деяний, в основном, это кражи из торговых точек.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

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