Бомж устроил себе шопинг и "праздник живота" на краденные у петрозаводчанки деньги

В полицию поступило заявление 49-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина указала, что из ее комнаты в коммунальной квартире пропали две банковские карты.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 42-летнего мужчины без определенного места жительства.

По его словам, он пришел в гости, во время застолья он зашел в одну из комнат, увидел на тумбе банковские карты и похитил их. На них были указаны пин-коды, эта информация позволила ему обналичить 74 тысячи рублей. Мужчина потратил незаконно добытые деньги на алкоголь, продукты питания и одежду.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее другой мужчина без определенного места жительства в Сегежском районе обокрал пожилую жительницу Карелии, которая его приютила.