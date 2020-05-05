Бомж устроил себе шопинг и "праздник живота" на краденные у петрозаводчанки деньги

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Новости. Криминал
15:48, 06 Мая 2020
фото: © РИА Новости / Валерий Шустов
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В полицию поступило заявление 49-летней петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина указала, что из ее комнаты в коммунальной квартире пропали две банковские карты. 

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 42-летнего мужчины без определенного места жительства.

По его словам, он пришел в гости, во время застолья он зашел в одну из комнат, увидел на тумбе банковские карты и похитил их. На них были указаны пин-коды, эта информация позволила ему обналичить 74 тысячи рублей. Мужчина потратил незаконно добытые деньги на алкоголь, продукты питания и одежду.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее другой мужчина без определенного места жительства в Сегежском районе обокрал пожилую жительницу Карелии, которая его приютила.

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