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Новости. Общество
13:43, 29 Января 2018

Бомжей Петрозаводска пересчитали, накормили и проверили на ВИЧ

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Подведены итоги очередной общегородской акции для бездомных граждан "Экстренная помощь", сообщили в администрации Петрозаводска.

На минувшей неделе 25-26 января на базе социального центра "Истоки" состоялась очередная общегородская акция для бездомных граждан "Экстренная помощь".

Акция проводилась для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из категории лиц БОМЖ, нуждающихся в оказании медицинской и социальной помощи.

Во время акции различные виды социальных услуг оказаны 96 гражданам (103 обращения) в возрасте от 21 до 83 лет, из них женщин – 18 (19%), мужчин – 78 (81%). Впервые обратились в отделение социальной адаптации МУ СО центр "Истоки" (ул.Кооперативная,7А) 11 человек.

Из общего числа обратившихся граждан 84 являются жителями Петрозаводска, 8 человек - жители районов Карелии, 4 человека – жители других регионов. 80 человек не имеют регистрации, у 34 человек нет паспорта гражданина Российской Федерации. Имеют и паспорт, и регистрацию – 7 человек.

Все обратившиеся осмотрены терапевтом Городской поликлиника №2. 25 человек привито от дифтерии и гриппа, сделано 34 флюорографических обследования, 20 человек прошли "экспресс-тест" на ВИЧ-инфекцию.

Всем нуждающимся оказана вещевая гуманитарная помощь, предоставлено горячее питание, а также даны консультации по вопросам оформления документов, регистрации по месту пребывания.

Три человека приняты в отделение социальной адаптации с целью прохождения курса реабилитации, 3 человека ожидают очереди на поступление.

Акция проведена совместно с Республиканским противотуберкулезным диспансером, городской поликлиникой №2, Петрозаводским хлебокомбинатом, ОАО "Славмо", с центром СПИД, благотворительной организацией "Армия спасения", благотворительным фондом "Пища жизни".

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Комментарии

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