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Борцы из Карелии завоевали медали на чемпионате России по самбо среди студентов

Новости. Спорт
17:40, 29 Апреля 2021
фото: © паблик «Петрозаводск спортивный»
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Представители Петрозаводского государственного университета прекрасно выступили на чемпионате России по самбо среди студентов.

Чемпионат России по самбо среди студентов проходил в городе Кстово Нижегородской области и был посвящен памяти Заслуженного мастера спорта СССР, профессора Евгения Михайловича Чумакова. За медали боролись более 200 спортсменов из 64 вузов страны.

Об этом сообщает паблик «Петрозаводск спортивный».

Победителем в весовой категории до 71 килограмма стал Арман Багдасарян. Спортсмен уверенно выиграл 6 схваток у своих соперников, среди которых победитель Кубка России 2019 года и призеры чемпионатов страны.

Бронзовым призером в весовой категории до 58 килограмм стал мастер спорта России по самбо Роберт Моисеенко.

Оба борца — студенты Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета. Тренирует сборную команду Карелии Роман Шегельман.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-29 17:47:34
Зачем ? Они даже не знают на кого учатся
Гость
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