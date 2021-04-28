Борцы из Карелии завоевали медали на чемпионате России по самбо среди студентов

Представители Петрозаводского государственного университета прекрасно выступили на чемпионате России по самбо среди студентов.

Чемпионат России по самбо среди студентов проходил в городе Кстово Нижегородской области и был посвящен памяти Заслуженного мастера спорта СССР, профессора Евгения Михайловича Чумакова. За медали боролись более 200 спортсменов из 64 вузов страны.

Об этом сообщает паблик «Петрозаводск спортивный».

Победителем в весовой категории до 71 килограмма стал Арман Багдасарян. Спортсмен уверенно выиграл 6 схваток у своих соперников, среди которых победитель Кубка России 2019 года и призеры чемпионатов страны.

Бронзовым призером в весовой категории до 58 килограмм стал мастер спорта России по самбо Роберт Моисеенко.

Оба борца — студенты Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета. Тренирует сборную команду Карелии Роман Шегельман.