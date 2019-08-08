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Новости. Спорт
18:40, 08 Августа 2019
фото: сайт администрации Петрозаводска

Борцы из Петрозаводска отправятся на Чемпионат мира по грэпплингу

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Команда из Петрозаводска привезла восемь наград с Первенства России по спортивной борьбе в дисциплинах "грэпплинг" и "грэпплинг-ги", сообщает мэрия города.

Борцы спортивного клуба "Чемпион" завоевали четыре путёвки на Чемпионат мира, информирует пресс-центр петрозаводской мэрии.

С 1 по 4 августа в городе Орёл проходило Первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах "грэпплинг" и "грэпплинг-ги". Столицу Карелии на соревнованиях представляли воспитанники  клуба "Чемпион". Борцы приехали на состязания в составе сборной Северо-Западного федерального округа.

Ученики тренера Александра Богданова завоевали четыре путевки на Чемпионат мира, который пройдёт в ноябре в Баку. Всего за них боролось 674 спортсмена со всей России. 

Первое место в дисциплинах "грэпплинг" и "грэпплинг-ги" среди девушек 2002-2003 годов рождения в весовой категории 49 кг заняла Влада Филиппова. Все схватки, включая финальные, спортсменка выиграла болевыми и удушающими приемами. 

"Серебро" также в обеих дисциплинах завоевал Михаил Головин среди мальчиков 2004-2005 годов рождения в весе 32 кг. 

Третьи места заняли Элина Васильева (грэпплинг и грэпплинг-ги, девушки 2002-2003 г.р., в весовой категории 56 кг), Николай Казистый (грэпплинг, мальчики 2004-2005 г.р., 34 кг) и Степан Косолапов (грэпплинг-ги, юноши 2000-2001 г.р., 77 кг). 

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику разных борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. 

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