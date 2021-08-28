Борцы с форелеводами в Ватнаволоке: Патенко и Мануйлов, мы хотим посмотреть вам в глаза (ВИДЕО)

Жители Кондопожского района записали видеообращение к бывшим главами Минсельхоза Ванде Патенко и Григорию Мануйлову, которые выделили рыбоводный участок в Лижемской губе Онежского озера.

Местные жители обратились в прокуратуру Карелии с требованием проверить причастность экс-министров сельского и рыбного хозяйства Ванды Патенко и Григория Мануйлова к организации форелевого хозяйства в деревне Ватнаволок. Об этом они говорят в своем видеообращении к бывшим чиновникам.

«Уважаемые экс-чиновники, нам стало известно из средств массовой информации, что разрешение на формирование рыбоводческого участка в Ватнаволоке было подготовлено и оформлено в 2008 году. Документы готовились под руководством Патенко, а подписывались Мануйловым, потому что Патенко была отстранена от работы из-за возбуждения уголовного дела. Мы хотим посмотреть вам в глаза. Пожалуйста, приезжайте к нам в Ватнаволок и покажитесь людям. Ответьте за чистую воду и комфортные условия жизни, которые вы нам создали при устройстве форелевых садков по всей нашей республике», — заявили активисты.

Ранее сообщалось, участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад. Именно тогда, в 2008 году, готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.