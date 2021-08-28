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Борцы с форелеводами в Ватнаволоке: Патенко и Мануйлов, мы хотим посмотреть вам в глаза (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:53, 31 Августа 2021
фото: кадр из видео

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Жители Кондопожского района записали видеообращение к бывшим главами Минсельхоза Ванде Патенко и Григорию Мануйлову, которые выделили рыбоводный участок в Лижемской губе Онежского озера.

Местные жители обратились в прокуратуру Карелии с требованием проверить причастность экс-министров сельского и рыбного хозяйства Ванды Патенко и Григория Мануйлова к организации форелевого хозяйства в деревне Ватнаволок. Об этом они говорят в своем видеообращении к бывшим чиновникам.

«Уважаемые экс-чиновники, нам стало известно из средств массовой информации, что разрешение на формирование рыбоводческого участка в Ватнаволоке было подготовлено и оформлено в 2008 году. Документы готовились под руководством Патенко, а подписывались Мануйловым, потому что Патенко была отстранена от работы из-за возбуждения уголовного дела.  Мы хотим посмотреть вам в глаза. Пожалуйста, приезжайте к нам в Ватнаволок и покажитесь людям. Ответьте за чистую воду и комфортные условия жизни, которые вы нам создали при устройстве форелевых садков по всей нашей республике», — заявили активисты.

Ранее сообщалось, участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад. Именно тогда, в 2008 году, готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-31 17:34:21
Стоимость небольшого бункера варьируется от 1 до 8 млн рублей. За эти деньги на участке выкопают глубокую яму, соорудят бетонные конструкции, установят системы вентиляции и запаса воды, обустроят туалет, поставят электрогенератор и бронированную дверь. Обещают защиту от ядерного удара и химических угроз.
юнипер95
2021-08-31 17:30:45
срочно к Слабуновой обращайтесь. Перед выборами она вам с три короба
Успешный
2021-08-31 17:29:15
Понастроили дачных курятников, теперь ноют. Надо их всех проверить на предмет наличия септиков и куда мыльную воду из бань на берегу сливают.
Мария
2021-08-31 17:15:18
Что значит "документы готовились под руководством"...? Глупость несусветная! Кто подписал, тот и в ответе. Просто Мануйлов на выборы не идет, поэтому полощут Патенко. Да и вообще странно ссылаться на документ, которому тринадцать(!!!) лет. Его давно нужно было обновить, ведь многое изменилось и в законодательстве, и в природных ресурсах.
Off
2021-08-31 17:08:28
А чего им смотрет в глаза ? Смотрите губеру и его подчиненным . Он , кстати , лидер списка ЕР на выборах . ....А ведь, вы пойдете и проголосуете за них.
Гость
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