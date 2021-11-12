Борцы собрались на сборы в Петрозаводске (ФОТО)

Трехдневные сборы по борьбе для юных и взрослых спортсменов состоялись во дворце спорта Koral.

Целью новогодних сборов являлась подготовка к соревновательному сезону 2022 года. Вели сборы опытные тренеры Леонид Лукьянов (дзюдо) и Олег Полин (самбо).

«Участникам было непросто после праздничных новогодних столов собраться и заниматься по два часа две тренировки в день, но все выдержали это нелегкое испытание с честью», — рассказал Леонид Лукьянов.

По итогам сборов спортсмены получили четкое представление о той технике борьбы, которую разбирали.

Организаторы надеются, что в следующем году в мероприятии также примут участие борцы из Костомукши, Калевалы, Эссойлы, Ледмозера и других населенных пунктов Карелии.