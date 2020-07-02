Ботанический сад в Петрозаводске открылся для посетителей

Экспозиции Ботанического сада стали доступны для посетителей только в выходные дни.

"С 1 июля сад открыт для прогулок только в выходные дни с 9:00 до 17:00. Обязательно иметь при себе средства индивидуальной защиты. Это необходимое условие посещения экспозиций", - сообщается в паблике Петрозаводского государственного университета.

Питомник Ботанического сада работает в прежнем режиме: с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00.

Экскурсии и другие организованные мероприятия временно не проводятся.

Ранее выставочные залы музея "Кижи" возобновили работу в Петрозаводске.