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Ботанический сад в Петрозаводске открылся для посетителей

Новости. Общество
12:33, 03 Июля 2020
фото: © Ботанический сад ПетрГУ/petrsu.ru
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Экспозиции Ботанического сада стали доступны для посетителей только в выходные дни.

"С 1 июля сад открыт для прогулок только в выходные дни с 9:00 до 17:00. Обязательно иметь при себе средства индивидуальной защиты. Это необходимое условие посещения экспозиций", - сообщается в паблике Петрозаводского государственного университета.

Питомник Ботанического сада работает в прежнем режиме: с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00.

Экскурсии и другие организованные мероприятия временно не проводятся.

Ранее выставочные залы музея "Кижи" возобновили работу в Петрозаводске.

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