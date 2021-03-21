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Иностранец женился на жительнице Карелии, чтобы остаться в России

Новости. Общество
16:23, 22 Марта 2021
фото: © pixabay
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Суд признал заключенный брак недействительным, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района провела проверку соблюдения миграционного законодательства, в ходе которой установила, что жительница района в 2018 году в отделе ЗАГС Олонецкого района зарегистрировала брак с иностранным гражданином. Сразу после этого он обратился в миграционную службу Республики Северная Осетия-Алания с заявлением о выдаче ему разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

Выяснилось, что при этом заключенный брак является фиктивным, поскольку целью его заключения являлось не создание семьи, а получение разрешения на временное проживание на территории России. Брак был заключен по просьбе иностранного гражданина, который через некоторое время после его заключения уехал в Республику Северная Осетия – Алания. Никаких семейных отношений между супругами не поддерживается, совместное хозяйство не ведется, совместных детей у них нет.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района направила в Олонецкий районный суд исковое заявление о признании брака недействительным. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены.

Решение в законную силу не вступило.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-22 16:47:51
А самобытная расчитывала на счастливый брак.
Off
2021-03-22 16:52:53
врунофф, социопат ...а твой бойфренд Наташка ..тоже из самобытных ? :)
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