Иностранец женился на жительнице Карелии, чтобы остаться в России

Суд признал заключенный брак недействительным, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района провела проверку соблюдения миграционного законодательства, в ходе которой установила, что жительница района в 2018 году в отделе ЗАГС Олонецкого района зарегистрировала брак с иностранным гражданином. Сразу после этого он обратился в миграционную службу Республики Северная Осетия-Алания с заявлением о выдаче ему разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

Выяснилось, что при этом заключенный брак является фиктивным, поскольку целью его заключения являлось не создание семьи, а получение разрешения на временное проживание на территории России. Брак был заключен по просьбе иностранного гражданина, который через некоторое время после его заключения уехал в Республику Северная Осетия – Алания. Никаких семейных отношений между супругами не поддерживается, совместное хозяйство не ведется, совместных детей у них нет.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района направила в Олонецкий районный суд исковое заявление о признании брака недействительным. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены.

Решение в законную силу не вступило.