«Бригадир» — самый молодой главный врач возглавил самую большую районную больницу в Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков выразил доверие молодому хирургу Республиканского онкодиспансера Александру Романову и назначил его главным врачом Сортавальской центральной районной больницы — самой большой в республике.

Хирург Александр Анатольевич Романов, мечтавший стать дипломатом, владеющий английским и немецким языками, бывший главный внештатный онколог Карелии, вот уже полтора года руководит Сортавальской районной больницей, куда приехал из Петрозаводска с должности заведующего отделением Республиканского онкодиспансера.

Кроме того что Александр Анатольевич главный врач самой большой районной больницы в Карелии, опытный хирург, 10 лет посвятивший развитию онкологической службы в республике, он еще горнолыжник, теннисист и папа двух сыновей. Как в 35 достичь всего этого, а главное — как успевать оперировать, решать вопросы вверенного лечебного учреждения, уделять внимание пациентам, коллегам и не забывать про семью, хобби, чтение книг и маму, которая живет в другом городе.

Об этом и многом другом рассказал Александр Анатольевич за чашкой кофе.

Читайте в большом интервью, почему доктор Романов считает, что один хирург в поле не воин, каким главным качеством должен обладать врач, как ковид помог собрать команду, с которой можно идти в разведку, и когда профессионалу могут отказать в трудоустройстве.