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«Бригадир» — самый молодой главный врач возглавил самую большую районную больницу в Карелии

Новости. Общество
11:17, 12 Октября 2021
фото: © Александр Романов, личный архив

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков выразил доверие молодому хирургу Республиканского онкодиспансера Александру Романову и назначил его главным врачом Сортавальской центральной районной больницы — самой большой в республике.

Хирург Александр Анатольевич Романов, мечтавший стать дипломатом, владеющий английским и немецким языками, бывший главный внештатный онколог Карелии, вот уже полтора года руководит Сортавальской районной больницей, куда приехал из Петрозаводска с должности заведующего отделением Республиканского онкодиспансера.

Кроме того что Александр Анатольевич главный врач самой большой районной больницы в Карелии, опытный хирург, 10 лет посвятивший развитию онкологической службы в республике, он еще горнолыжник, теннисист и папа двух сыновей. Как в 35 достичь всего этого, а главное — как успевать оперировать, решать вопросы вверенного лечебного учреждения, уделять внимание пациентам, коллегам и не забывать про семью, хобби, чтение книг и маму, которая живет в другом городе.

Об этом и многом другом рассказал Александр Анатольевич за чашкой кофе.

Читайте в большом интервью, почему доктор Романов считает, что один хирург в поле не воин, каким главным качеством должен обладать врач, как ковид помог собрать команду, с которой можно идти в разведку, и когда профессионалу могут отказать в трудоустройстве.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-12 15:14:36
Если главврач районной больницы теперь бригадир, тогда министр здравоохранения пахан, однако.
drug
2021-10-12 13:47:59
Ну вот и чиновники приняли уркаганский лексикон как родной язык.
По сути нечего не поменялось.
Кремень - Прокуратор - Карловские - Командир.
Конечно это не все.
Теперь еще есть "мэрский решала".
Всех их ждут следователи. Просто у каждого свой срок.
Доктору всех благ, он врач - а не бригадир.
Изя
2021-10-12 13:59:05
drug, +100500 ( Всех их ждут следователи. Просто у каждого свой срок ) -согласен на все 100% ))) Ждём с ))) :)
Клим
2021-10-12 13:31:16
" Бригадир " , " командир" . Что за салдафоны в регионе прижились . Где хозяйственники , учителя , врачи ?
Эксперд
2021-10-12 13:40:54
Клим, бригада скорой помощи тебе чем не нравится ?
Саныч
2021-10-12 12:14:55
Понеслась. Командиры-бригадиры.
.........
2021-10-12 11:51:51
И это хорошо , раз не кум и хороший врач , и это радует .
Гость
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