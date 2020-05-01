Бригаду медиков отправили в поселок Карелии, где коронавирусом заразились 5 человек

Минздрав Карелии отправил бригаду медиков в поселок Салми Питкярантского района, где выявили 5 случаев заражения COVID-19.

В поселке Салми зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе Карелии. Один из заболевших сейчас находится в монопрофильном центре для лечения больных COVID-19 в Петрозаводске.



Сегодня в поселке провели осмотр и взяли анализы у лиц, которые контактировали с заболевшими. Кроме того, бригада медиков, в составе которой врач-эпидемиолог, отправлена из Петрозаводска в Салми, чтобы проверить все случаи обращений с ОРВИ. Бригада обеспечена средствами индивидуальной защиты, а также расходными материалами для проведения тестов.

- Мы проведем обширное обследование как тех людей, которые были в контакте с заболевшими, так и всех желающих, - рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сегодня на расширенном заседании Оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о случае заражения коронавирусом в поселке Салми Питкярантского района, где семья встретилась с близкой родственницей, вернувшейся из Москвы.

"Это семейный контакт, результат встречи в кругу близких родственников после поездки одной из них в Москву".