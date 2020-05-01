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Парфенчиков: "Никакие события, даже очень важные для семьи, не могут стать поводом для встреч"

Новости. Общество
11:42, 02 Мая 2020
фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова
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Артур Парфенчиков рассказал о новом случае заражения коронавирусом в поселке Карелии, где семья встретилась с близкой родственницей, вернувшейся из Москвы.

"Еще один случай за последние сутки зарегистрирован в поселке Салми Питкярантского района, - рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. - Это семейный контакт, результат встречи в кругу близких родственников после поездки одной из них в Москву".

По словам Артура Парфенчикова, все родственники сейчас находятся на карантине.

"И поэтому еще раз напоминаю, в нынешней ситуации никакие события, даже очень важные для семьи, не могут стать поводом для встреч. Поберегите себя и своих близких", - обратился к жителям глава региона.

Напомним, по данным на 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек.

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