Парфенчиков: "Никакие события, даже очень важные для семьи, не могут стать поводом для встреч"

Артур Парфенчиков рассказал о новом случае заражения коронавирусом в поселке Карелии, где семья встретилась с близкой родственницей, вернувшейся из Москвы.

"Еще один случай за последние сутки зарегистрирован в поселке Салми Питкярантского района, - рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. - Это семейный контакт, результат встречи в кругу близких родственников после поездки одной из них в Москву".

По словам Артура Парфенчикова, все родственники сейчас находятся на карантине.

"И поэтому еще раз напоминаю, в нынешней ситуации никакие события, даже очень важные для семьи, не могут стать поводом для встреч. Поберегите себя и своих близких", - обратился к жителям глава региона.

Напомним, по данным на 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек.