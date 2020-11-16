Бригады "скорой" в Карелии будут раздавать лекарства от коронавируса на дому у пациентов

Бригады медицинской помощи в Карелии, приезжающие на вызов к пациентам с подозрением на коронавирус, будут бесплатно давать им лекарства сразу после осмотра на дому.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"Мы уже меняем идеологию в плане обеспечения лекарственными препаратами….Мы не будем как раньше давать рецепты, чтобы больной пошел в аптеку и купил эти лекарства…", - сказал министр. Как и кому будут раздавать лекарства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".