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Новости. Общество
19:10, 27 Марта 2019
фото: instagram.com/volochkova_art

Британский таблоид The Sun высмеял Волочкову

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Российскую балерину включили в список звезд Instagram, которым нужно поработать над своими навыками фотошопа.

Издание прокомментировало снимок, который Анастасия опубликовала в январе во время отпуска на Мальдивах. На фото она позирует на побережье в белой майке. Наряд подчеркнул ее загорелое тело, однако внимание привлекает не столько фигура балерины, сколько "поплывший" фон, пишет Сosmopolitan.

Волочкову уличили в попытках уменьшить свои пропорции.

"Если вы посмотрите на горизонт, то вам сразу станет понятно, что картинка была хитро подправлена", – отметил автор.

При этом в материале не указаны имя и фамилия артистки, а также род ее деятельности. Журналист намеренно не стал предоставлять личные данные участников подборки. Кстати, в сравнении с большинством из них фотошоп Анастасии кажется вполне безобидным.

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