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Бритни Спирс эротично изогнулась в пустыне

Новости. Общество
20:40, 10 Мая 2020
фото: instagram.com/britneyspears.fans
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38-летняя Бритни Спирс порадовала поклонников откровенным кадром.

Поп-принцесса выпустила новую обложку к своему последнему альбому, пишет "Космполитен".

Студийная пластинка Glory вышла четыре года назад. С тех пор певица не записывала новых песен, но неожиданно этот альбом ворвался на первую строчку музыкального чата iTunes.

Поп-принцесса решила отметить это событие: именно по этому поводу она представила новую обложку. Кадр получился провокационным. На фото Бритни позирует посреди пустыни.

На звезде "золотой" купальник с соблазнительными разрезами, подчеркивающими ее стройные формы. Певица изящно изогнулась в окружении цепей.


instagram.com/britneyspears

"Вы хотели новую обложку. Альбом Glory поднялся на первое место, и мы должны были это сделать. Без всех вас я бы не смогла достичь этого", - обратилась к поклонникам Бритни в Instagram. Фолловеры восхитились горячей съемкой.

В числе первых своими эмоциями поделился возлюбленный знаменитости Сэм Асгари. "Всегда номер один", - с гордостью написал мужчина.

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Комментарии

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