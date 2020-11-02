Считаете ли Вы, что в Петрозаводске нужно запретить обнаженные скульптуры? (ОПРОС)

Священник из Петрозаводска возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.

Священник Константин Савандер заявил, что скульптуры "Юность" и "Фавн", располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание "сплюнуть и отвернуться".

Савандер написал на своей странице в соцсети, что городские скульптуры с обнаженными персонажами вызывают у него возмущение. К своему посту священник прикрепил фото скульптуры "Фавн" Михаил Коппалева и ссылку на статью, в которой сообщается о том, как отец и сын отмыли скульптуру "Юность" Людвига Давидяна.

А Вы как считаете: нужно запретить обнаженные скульптуры в Петрозаводске?

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