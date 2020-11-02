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Считаете ли Вы, что в Петрозаводске нужно запретить обнаженные скульптуры? (ОПРОС)

Новости. Общество
15:30, 03 Ноября 2020
фото: коллаж ©www.mnt.cattus2.ru//"Столица на Онего"
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Священник из Петрозаводска возмутился присутствием в городе скульптур с обнаженными персонажами.

Священник Константин Савандер заявил, что скульптуры "Юность" и "Фавн", располагающиеся в центре столицы Карелии, вызывают у него желание "сплюнуть и отвернуться".

Савандер написал на своей странице в соцсети, что городские скульптуры с обнаженными персонажами вызывают у него возмущение. К своему посту священник прикрепил фото скульптуры "Фавн" Михаил Коппалева и ссылку на статью, в которой сообщается о том, как отец и сын отмыли скульптуру "Юность" Людвига Давидяна.

А Вы как считаете: нужно запретить обнаженные скульптуры в Петрозаводске?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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Os
2020-11-03 16:07:27
До этого никто и не задумывался, что они голые. Это как с Евой и Адамом вкусившим яблоко от змея.
nae
2020-11-03 15:48:03
Как правило, у меня нет желания участвовать в опросе, т.к. нет таких ответов, как хотелось бы. Это что, влияние ЕГЭ так сказывается, что больше, чем на три-четыре варианта ответов фантазии не хватает? Сделайте тогда вариант "Другое" хотя бы.
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