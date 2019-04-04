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Новости. Общество
19:40, 04 Апреля 2019
фото: © Rich Fury/Invision/AP

Бритни Спирс легла в психиатрическую клинику

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Певица обратилась за помощью специалистов, так как переживает из-за тяжелой болезни отца

Певица Бритни Спирс легла в клинику для лиц, страдающих психическими расстройствами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интернет-ресурс TMZ.

По словам его источников, Спирс потребовалась помощь специалистов, поскольку она глубоко переживает из-за тяжелой болезни отца. Ему в течение последних нескольких недель провели две операции.

Певица поступила в клинику около недели назад и, как ожидается, пробудет в ней примерно 30 дней. В январе Спирс написала в Twitter, что на время прекратит давать концерты из-за того, что ее отец "был госпитализирован и едва не скончался".

Бритни Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy. В 2017 году она была включена в составленный журналом Forbes список самых высокооплачиваемых певиц. Она заработала за 12 месяцев около $34 млн и заняла в списке восьмую позицию.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-04 20:51:17
Зачем лежать? Лучше бы отцу помогала.
Мизантроп
2019-04-04 19:52:52
"Столица", нам ближе наши соотечественники. Таких хороших новостей мы ждем про Бузову, Яровую, Беркову, Мизулину, Поклонскую... Имя им легион...
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