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Новости. Общество
19:45, 15 Июля 2018

Бритни Спирс оголила грудь во время концерта

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На концерте в Оксон Хилл у американской певицы Бритни Спирс случился конфуз во время исполнения композиции Do Something.

Кадры её выступления выложили в Сеть очевидцы. Как отмечается, Бритни то ли не заметила произошедшего, то ли не придала этому значения, но до конца песни она танцевала на сцене, не поправляя бюстгальтер, сообщает "Лайф".

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15.07.18 19:00
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-15 20:10:46
Хоть что-то приятное для глазу. Ермолина, я правильно сказал?
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