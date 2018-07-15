Бритни Спирс оголила грудь во время концерта

На концерте в Оксон Хилл у американской певицы Бритни Спирс случился конфуз во время исполнения композиции Do Something.

Кадры её выступления выложили в Сеть очевидцы. Как отмечается, Бритни то ли не заметила произошедшего, то ли не придала этому значения, но до конца песни она танцевала на сцене, не поправляя бюстгальтер, сообщает "Лайф".