Бритни Спирс оголила грудь во время концерта

По теме
Загрузка...
На концерте в Оксон Хилл у американской певицы Бритни Спирс случился конфуз во время исполнения композиции Do Something.
Кадры её выступления выложили в Сеть очевидцы. Как отмечается, Бритни то ли не заметила произошедшего, то ли не придала этому значения, но до конца песни она танцевала на сцене, не поправляя бюстгальтер, сообщает "Лайф".
По теме
Выбор читателей
10.07.2018, 20:20
12.07.2018, 16:43
12.07.2018, 16:45
12.07.2018, 09:50
Аналитика
12.07.2018 11:14
Капитал
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
09.07.2018 13:36
09.07.2018 12:46
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
Чтиво
13.07.2018 13:29
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
03.07.2018 09:25
Медиа
09.07.2018 11:06
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии