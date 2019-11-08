Брошенную в клетке медведицу увезли из Карелии

Глава Карелии сообщил, что медведицу отправили в подмосковный питомник.

"Хорошая новость. Бурая медведица Маша, которая жила в клетке в урочище Пертовка в Лахденпохском районе, сегодня уехала в подмосковный питомник, – написал Артур Парфенчиков "ВКонтакте" 7 ноября.

По поручению главы Карелии Минприроды подыскало животному новый дом. Медведица получила все необходимые прививки, и ветеринары отправили ее в специализированном автомобиле в питомник благотворительного фонда защиты животных "Бим".

Напомним, брошенного в клетке зверя обнаружила туристка из Подмосковья и забила тревогу, организовав в соцсетях кампанию по спасению медведицы.