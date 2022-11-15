Брошенные на улицах Петрозаводска машины будут эвакуировать и отправлять на утилизацию

Администрация Петрозаводска объяснила, что грозит автовладельцам, если их машины стоят на улицах разукомплектованными, и они не выполнят требование перевезти их в другое место.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте мэрии.

Разукомплектованным считается транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), одно или несколько стекол, внешние световые приборы, колеса, шины. Это касается и сгоревших автомобилей.



Собственникам таких машин администрация высылает предписания убрать их в добровольном порядке, а если они это не делают, власти подают в суд. По решению суда автомобили признают бесхозяйным имуществом и передают его в муниципальную собственность.

«После вступления решения в законную силу и учета автомобиля в составе казны, его утилизируют, продадут с торгов (после оценки стоимости) или передадут на баланс муниципального предприятия (для дальнейшей утилизации)», — пояснили в администрации.



С июля 2022 года, когда начали действовать эти правила, в администрацию поступило более 50 обращений об автомобилях, имеющих признаки брошенных и разукомплектованных. Специально созданная комиссия признала семь транспортных средств брошенными или разукомплектованными. Собственникам направили уведомления об их утилизации или о вывозе машин в место, где их хранение не запрещено. Два из семи автомобилей владельцы убрали в добровольном порядке. Остальным собственникам предстоит принять меры в течение 30 календарных дней с момента получения уведомлений.