Бросившаяся под машины женщина стала причиной аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: © Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Два автомобиля столкнулись на улице Репникова.

Видео аварии на улице Репникова, зафиксированное камерой наблюдения компании «Ситилинк», были выложены в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Произошло ДТП сегодня, 8 июня, в 10.44 на пересечении улиц Репникова и Антонова в петрозаводском районе Ключевая.

Судя по видео, оба автомобиля двигались на разрешающий сигнал светофора, но затем перед первой машиной появилась женщина, перебегавшая дорогу. Чтобы не допустить наезда на пешехода, водитель резко затормозил. Следующий за ним автомобиль попытался объехать препятствие, но врезался в первую машину.

Информации о пострадавших не поступало, автомобили получили механические повреждения. Пешеход, избежав попадания под колеса, покинула место ДТП, ретировавшись в лес.