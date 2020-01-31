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БСМП Петрозаводска отказалась от своего пищеблока

Новости. Общество
14:55, 01 Февраля 2020
фото: "Столица на Онего"
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С 1 апреля кормить пациентов будет уже не больница, а фирма, которая выиграет конкурс.

Работники пищеблока БСПМ попали под сокращение в связи с передачей организации питания в больнице на аутсорсинг. 37 работников будут уволены.

"Конечно, нам жалко расставаться со своими кадрами, но 37 человек, попадающих под сокращение, не окажутся на улице. Во-первых, мы предлагаем им остаться в больнице. Есть должности санитарок, технических работников. Во-вторых, предупредив за 2 месяца о сокращении, мы передаем все данные в службу занятости, и у людей есть время подыскать себе новую работу. Все социальные обязательства по сокращению мы выполняем, наши работники получат выплаты в полном объеме. Кроме того, той фирме, которая выиграет конкурс и будет осуществлять процесс питания в больнице, наверняка будут нужны работники, чтобы кормить наших пациентов. Необходимо будет и раскладывать пищу, и развозить ее по палатам, и мыть посуду. А посуда для того, чтобы осуществлять раздачу пищи в больнице, у нас закуплена. Ведь планы по изменению схемы организации питания были еще в прошлом году. Почему от них тогда отказались, я не знаю", - рассказала Наталья Алонцева, сменившая на посту главврача БСМП Алексея Хейфеца в конце ноября прошлого года.

Подробнее о грядущих изменениях в Больнице скорой медицинской помощи читайте в интервью с главным врачом.

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