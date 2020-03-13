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БСМП Петрозаводска закрыта на карантин

Новости. Общество
10:26, 14 Марта 2020
фото: "Столица на Онего"
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В связи с риском распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции в Больнице скорой медицинской помощи полностью запрещены посещения пациентов.

Администрация БСМП сообщила о введении в учреждении карантина. В больнице с этой недели полностью запрещены посещения пациентов, включая посещения для осуществления ухода в клинических отделениях и отделении анестезиологии-реанимации. Теперь этим занимается медицинский персонал.

Посетители могут принести пациентам передачу и оставить в регистратуре приемного отделения с 16 до 18 часов.

Если у пациента возникнет необходимость передать что-нибудь родственникам (одежду, посуду и пр.), он сможет это сделать через младший медицинский персонал.

Подробная памятка для пациентов и родственников размещена здесь.

Напомним, с 12 марта в Карелии введен режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекции. Наша республика стала девятым регионом в России, где действует такой режим из-за стремительно распространяющегося по всем миру нового типа коронавируса COVID-19.

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