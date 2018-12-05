БСПМ Петрозаводска оснастят новым приемным отделением за 192 млн рублей

Реконструкция БСМП Петрозаводска вошла в федеральную целевую программу по развитию Карелии до 2020 года.

Как сообщили на брифинге в правительстве Карелии, к зданию стационара Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске пристроят современное приемное отделение.

Здесь появится экстренная рентгеноперационная, кабинет эндоскопии, перевязочная, гипсовая и кабинеты врачей-специалистов. Задача отделения – обеспечение экстренной лечебно-диагностической помощи и сокращение времени постановки диагноза.

Отмечается, что в новом приемном отделении будет исключена возможность помещения пациента с признаками инфекционного заболевания в палаты общего отделения. "Подозрительный пациент" будет изолироваться в палату временного пребывания до постановки диагноза или перевода в инфекционную больницу.

Строительство нового приемного отделения обойдется в 192 млн рублей. Данный объект включен в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Окончание работ запланировано на 2020 год.