В Петрозаводске несколько десятков человек выселяют на улицу.

В Петрозаводске собственник многоквартирного дома - "Петрозаводскстрой" попросил жильцов, занимающих жилплощадь по договору коммерческого найма, выкупить комнаты или освободить помещения до 31 декабря 2018 года. Жители комнат в бывшем общежитии на улице Володарского, 44 в растерянности.

По заверениям юриста фирмы "Петрозаводскстрой" Юлии Наркевич, те, кто не захотел договариваться, не искал решения проблемы и не пришел в компанию, чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе, будут выселены.

"Когда наступит 31 декабря, с кем-то будем прощаться, исковые заявления я уже готовлю, - сказала Юлия Наркевич. - Будем выводить с полицией, но сначала просудимся. Все сделаем в соответствии с законом. Они нарушают и наши права. Мы давно могли с ними распрощаться уже на том основании, что они договор не ходят подписывать. У некоторых накопился долг в 200 тысяч. И это при оплате за найм в 500 рублей! У нашей компании дела идут хорошо, просто этот бизнес нам больше не нужен. Мы реализуем имущество и передадим дом управляющей компании".

Подробнее – в статье "Некуда идти".